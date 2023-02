Financiación y EPS, dos puntos álgidos para la reforma a la salud

Una de las incomodidades de los sectores políticos es que el proyecto radicado en el Congreso no tiene el concepto de aval fiscal del Ministerio de Hacienda y en esa cartera habría serias preocupaciones por un impacto superior a $40 billones. “En el proyecto de Reforma a la Salud, tan esperado e importante, no se evidencia el análisis del impacto fiscal de Minhacienda. Por esto, he solicitado la concordancia del proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo de acuerdo a lo establecido en artículo 7 de la ley 819 de 2003”, dijo la presidenta de la Comisión Séptima del Senado, Norma Hurtado.

De igual forma, la senadora Paloma Valencia le solicitó a la ministra Corcho explicar de dónde saldrían los recursos para llevar a cabo la transición entre el actual sistema y el que están proponiendo.

Por su parte, el congresista Andrés Forero indicó que –según el texto radicado– la reforma tendría un impacto fiscal entre $43,5 y $49 billones.