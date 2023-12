Trámite de reforma a la salud sería más difícil en la Cámara Alta: analistas

Y la congresista wayuu Karmen Ramírez Boscán, de la curul internacional, saludó que "a pesar de todos los intentos de saboteo, las mentiras y calumnias contra la #ReformaALaSalud que busca garantizar la salud como derecho, acabamos de aprobar en Cámara de Representantes la Reforma a la Salud del gobierno. Sigue su curso en Senado".

Al respecto de cómo sería el paso por la cámara alta de la reforma, Juan Francisco Valbuena, consultor político, le dijo a EL HERALDO que "el trámite de la reforma puede tornarse un poco más difícil en el Senado tomando en cuenta tres elementos: el primero es que una cosa es conseguir el apoyo de un representante a la Cámara mediante prebendas, clientelismo, burocracia, contratos, y otra cosa es buscar lo mismo con un senador que tiene intereses nacionales y no solo regionales. Lo segundo es que va a ser clave lo que pase en la convención que tiene pendiente el Partido Liberal, porque de ahí va a depender gran parte de las posiciones que tomen los liberales: una cosa será si el expresidente César Gaviria no logra las mayorías para que el liberalismo se vaya a la independencia y otra totalmente diferente si las logra, porque ya sabemos la posición adversa que ha tenido Gaviria a la reforma. Y un tercer elemento es lo que pase con el proyecto de ley estatutaria de la salud en la Comisión Primera del Senado, que según se ha dicho tendría mayores fortalezas, no sería tan destructivo para el sistema como dicen algunos que es la del Gobierno: si esa iniciativa avanza pues es posible que el Senado más bien se concentre en ella y vaya dejando de lado la reforma del Gobierno".

Por último, considera el ex editor político en el Congreso que "va a tener que esforzarse mucho más el Gobierno en el Senado que en la Cámara y tendrá que tener consideraciones no solo burocráticas sino también políticas para sacarla adelante. Yo, de todas maneras, no soy optimista ni de esa ni de las demás reformas sociales pero habrá que ver cómo se desarrolla el 2024 en materia política".