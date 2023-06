Reforma a la salud: esta semana no fue

Frente a la desaparición de las EPS indican que "las denominadas Gestora de Salud y Vida, no van a funcionar como las actuales EPS. Estas no contarán con capacidad funcional, ni financiera para hacer una adecuada gestión de los riesgos en salud y financieros del funcionamiento del sistema. Terminarán siendo unas facilitadoras o articuladoras, pero, además, esa articulación o facilitación, no será en cabeza de ellas directamente, si no, que será conjunta con centros de salud, entes territoriales y la nación para ciertas actividades".

También afirman que el riesgo financiero hoy se encuentra en cabeza de las EPS: "Hasta el momento ni el gobierno, ni los ponentes han podido aclarar quién va a asumir la responsabilidad en caso de que se agoten los recursos. Sobre todo, bajo el entendido, de que, los recursos se van a fragmentar en niveles de atención: básicos y complementarios, pero también, entre distintos niveles de la administración pública".

De igual modo, advierten los parlamentarios que puede haber corrupción con el nuevo modelo: "Con la aparición de tantos nuevos actores, se diluyen las responsabilidades de cada uno. Hay una sorprendente y excesivamente aumentada concentración de funciones y recursos en cabeza de la Adres, los CAPS y las Secretarías de Salud. Sin que medien autorizaciones, con la existencia de auditorías delegadas a terceros, pago adelantado del 80% de facturas por adelantado, y la ausencia de sistemas de información adecuados, el riesgo de corrupción es muy alto e inminente".

Y concluyen que con la desaparición de las EPS como encargadas del aseguramiento, la habilitación y autorización de las redes de prestación de servicios en salud, entra a ser función del Ministerio de Salud, y la conformación, va a ser función de las secretarías territoriales. Esto hará de los trámites, procesos, procedimientos y acceso a los servicios más demorados, tediosos y complejos".