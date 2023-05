Aprobada en primer debate la polémica reforma a la salud

En el transcurso de la deliberación el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, admitió que la reforma a la salud "ha cambiado sustancialmente" en el trámite del primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara.

"Aquí se está buscando el término medio, no se está estatizando nada, este no es el modelo de salud ni de cuba ni de ningún país, si fuera así no habría gestoras de salud. El 75 por ciento de las clínicas hoy son privadas, estamos es buscando cómo solucionamos los problemas con la gente de la periferia, el mercado no funciona para los indígenas o los negros, sino que solo funciona para los que están en las ciudades", dijo el funcionario.

Se refirió además en la célula legislativa al reconocido modelo de Barranquilla: "Allá en esas zonas no podemos tener el modelo de Barranquilla, de liquidar todos los hospitales y entregarlos a los privados, ahora tuvieron que volver al mixto, y seguramente nos pedirán que les cubramos sus centros de salud en los sitios periféricos".

Aceptó en este punto Jaramillo que "lo que comenzó como un proyecto ya no es, esto ha cambiado sustancialmente, con el beneplácito del presidente, hemos dialogado con todos los sectores, hemos aceptado todo lo que creemos que es importante".