En medio de divisiones, este martes se definirá futuro de reforma a la salud

El representante del pacto Histórico, Alfredo Mondragón, quien además es el ponente de esta iniciativa, aseveró que al año se ponen más de 100.000 tutelas exigiendo derecho a la salud. “Esto no es porque a la gente le encante ir a tutelar mientras sufre, es que el modelo de salud no lo atiende. Hay un 94 % de colombianos que no tienen plan de privilegios”.