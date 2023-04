Cancelan desayuno en Palacio con el que buscaban salvar la reforma a la salud

Con este desayuno, el Gobierno buscaba salvar su proyecto de reforma a la salud, pues los partidos de coalición (Liberal, Conservador y La U) anunciaron el martes que no apoyarán la iniciativa hasta que se incluyan las proposiciones presentadas por esas colectividades.

La presidenta de La U, Dilian Francisca Toro, dijo este miércoles en la emisora capitalina ‘W Radio’: “Cuando nos sentamos a ver la reforma, nos dimos cuenta de cosas en las que no se está construyendo sobre lo construido. (...) Hacia el lunes nos pasaron un borrador de lo que podría ser el proyecto, sí se habían avanzado en muchas cosas, se mejoró el texto y se avanzó por ejemplo en que ya en el papel aparecía que podía haber un sistema mixto.

(También) Se hablaba, por ejemplo, de que ya había unas gestoras de salud privada, que las EPS serán aseguradoras, no administradoras. Las gestoras no van a tener dinero, no se le van a pasar más recursos. Segundo, no van a tener posición dominante porque ellos no van a ser la red, ellos no dirán cuáles hospitales atenderán a los pacientes. No queríamos burocratización en los territorios y que además se iba a politizar ese tema con mucha gente en la región, lo peleamos y en esta última versión se dejó, no habrá burocratización”.

Frente a las renuncias protocolarias solicitadas por el Gobierno a altos funcionarios, incluidos viceministros, cercanos a los partidos de la coalición, Toro señaló que “en muchas ocasiones uno solicita renuncias protocolarias: ellos lo hicieron y tendrán sus motivos. Hay que respetarlo, respetamos eso. Ya las decisiones son del presidente y los ministros, vamos a esperar qué pasa o cuál fue la razón”.

A su vez, el vocero del Partido Conservador, Nicolás Echeverri, advirtió que esta solicitud de renuncias le “sonó a chantaje”.

“(...) Yo centraría más este debate en la democracia y esta es una gran oportunidad para colocar la lupa. (...) No se trata de quién gana una postura, sino de sacar una ley que resuelva los problemas de las personas. La reforma se necesita, hay cosas buenas que hemos alabado y respaldado, pero hay posturas frente a destruir cosas que funcionaban y que creemos hay que mantener. (...) El problema se produce cuando se transmiten los acuerdos a los que se han llegado en temas puntuales y llega la repuesta del Ministerio (de Salud) donde no se tienen en cuenta los elementos que se discutieron. Hay un teléfono roto”, sostuvo.