“Las EPS, de aseguradoras a ‘lobistas’ con comisión fija”: Álvaro Uribe

"Hoy el dinero que los ciudadanos pagamos por la afiliación lo maneja una entidad del Estado que se llama Adres, le gira las EPS y en muchos casos puede girar directamente a hospitales y proveedores. De ese dinero, las EPS tienen que pagarle a todos los hospitales y a los proveedores. Si les alcanza, pueden dejar para administración en el régimen subsidiado, hasta un 8%, en el régimen contributivo, hasta un 10%. Debería alcanzarles ¿por qué? Porque les pagan por grupos", explicó.

De acuerdo con el político de derecha, el Adres paga lo que se llama Unidad de Pago por Capitación y que lo mismo ocurre por cada individuo. "Hay unos que se enferman y otros que no. Lo que sobra de aquellos que no se enferman debería alcanzar para pagar lo que cuesta la atención de aquellos que se enferman, pero no siempre alcanza", expuso.

Luego señaló que las EPS tienen que hacerse cargo, hoy día, de los gastos en la atención del paciente, pago de hospitales y proveedores, pero estos gastos resultan en más del ciento por ciento de lo que reciben.