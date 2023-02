Críticas y cuestionamientos a la salida de los ministros del Gobierno Petro

En ese mismo sentido la Senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, felicitó a Gaviria por mantener sus ideales. Sin embargo, lamentó su salida del ejecutivo.

Felicito a @agaviriau por defender sus convicciones y dejar en alto su figura de líder. Lamento su salida por el gobierno. El gobierno empieza a quedarse aislado ideológicamente por imponer y no lograr consensos. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) February 28, 2023

También envió un fuerte mensaje a al presidente Petro por no haberle notificado primero a María Isabel Urrutia su salida del ministerio de Deportes antes de realizar la alocución.

Que grosería y falta de respeto con María Isabel Urrutia que era alta funcionaria ni siquiera avisarle.



"No sé si me declaró insubsistente o me cambió": María Isabel Urrutia sobre su salida del Gabinete https://t.co/Amsh2PWn81 — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) February 28, 2023

Aseguró que tras la tres salidas, el Gobierno empieza a mostrar "debilidad" y renuncia a construir "consensos y prefiere comprar apoyos para sus reformas que nadie sin mermelada muy abundante aprobaría. La reforma a la salud nos costará mucho: nos quedaremos sin salud y con políticos llenos de recursos públicos".