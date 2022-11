“La persona que cae en esclavitud de drogas es la más débil en la sociedad”

Por esto, insistió en que una persona consumidora debería tener apoyo de un médico o psicólogo. "Cuando (consumidores) deberían tener la mano del psicólogo, del médico, cuando deberían tener una sociedad capaz de generar solidaridad y afecto, una persona que cae en la esclavitud del consumo de estupefacientes es la persona más débil de una sociedad que simplemente no la mira, la falta de afecto de las sociedades produce al drogadicto, tenemos que hacer crecer el amor”, afirmó.

Al profundizar en este tema, el jefe de Estado declaró: “La región más violenta del mundo hoy no es Ucrania, no es el Medio Oriente, no es Irak, no es Libia. La región más violenta del mundo está en América. Son las rutas ‘clandestinizadas’ del transporte de la cocaína. Ciudad y país por donde pasa, va dejando un reguero de sangre que se cuenta por centenares de miles: un millón de muertos latinoamericanos, millones de presos por consumir drogas en los Estados Unidos, la mayoría de raza negra o de étnias afroamericanas”.

En este punto, el Mandatario hizo el contraste del tratamiento que –en el marco de la guerra contra las drogas– recibe el ‘empresariado de la mafia’ frente al ‘proletariado del narcotráfico’.

Al respecto, expresó: “En ese empresariado de la mafia, que mueve miles de millones de dólares a escala mundial, entre la banca, entre el sistema financiero, a través del lavado de activos, una guerra que aún permanece entre el proletariado del narcotráfico, en las poblaciones y en los territorios a controlar en nuestra Colombia, la potencia mundial de la vida”, concluyó.