No tengo tiempo para controvertir: Procuradora a Petro

Añadió el mandatario sobre este mismo tema posteriormente: "Usted, procuradora, no es un poder independiente de los órganos administrativos. Usted no es justicia penal. No se atribuya funciones que no tiene. Usted tiene prohibido suspender derechos políticos. Esa es nuestra Constitución, esa es la Convención Americana. Respételas. Si una autoridad administrativa suspende derechos políticos, los de elegir y ser elegido, acaba la base misma de la democracia, convierte el país en una dictadura. Eso se acabó con la sentencia de la CIDH y como jefe del Estado la haré respetar".