Congreso aprueba el Presupuesto de 2024 de $502,6 billones

Las plenarias de Senado y Cámara aprobaron en la noche de este miércoles, en último debate, el Presupuesto 2024 por $502,6 billones, tras sendos debates que se iniciaron en la mañana.

En la Cámara, que aprobó tras el Senado, la votación fue de 105 a 21, mientras que. Senado aprobó con 59 votos a favor.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó que la configuración del proyecto de la renta pública se construyó tras más de 110 horas de reuniones con su equipo técnico y de discusiones con ponentes, coordinadores y las distintas comisiones y bancadas.

"El Presupuesto General de 2024 apoya una interacción ordenada de la transición energética justa y la transformación productiva, dentro de los límites que permite el cumplimiento de la regla fiscal", dijo el funcionario.

Por su parte, el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, había presentado una ponencia alternativa en la que planteaba "$295 billones de funcionamiento y $95 de recursos para inversión, que serían los rubros más altos. Lo que proponemos es un ajuste fiscal para salvar el país".

La representante ponente, Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde, aseguró que el Presupuesto General está cumpliendo con la regla fiscal con una inflexibilidad del 83,1%: "Esto le apunta a cumplir el Plan Nacional de Desarrollo, así que hay que hacer esta transformación para el país".

A su vez, el también ponente Eliécer Salazar, de La U, resaltó las cifras del sector agricultura: "Pasa de $5,4 billones a $9,2 billones. Este aumento es una bendición para el sector agropecuario y para nuestros campesinos".

No obstante, desde la Bancada Caribe el representante Armando Zabaraín, del Partido Conservador, mostró su preocupación porque el Presupuesto no contempla la draga permanente para el puerto de Barranquilla, "que finalmente no es de Barranquilla es el puerto de toda Colombia".

Así mismo, el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, anunció que no acompañará este Presupuesto porque "lamentablemente están desfinanciando el sistema de salud: el mismo ministro de Salud reconoce que hay un hueco de $850 mil millones".

Y la representante Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad, criticó el hecho de que 'ingunearon la ciencia y la tecnología: El Gobierno prometió aumentar el presupuesto en este sector y no lo hizo. Necesitamos investigación de alto nivel, de eso depende el desarrollo de Colombia".

Del primer al segundo debate hubo una serie de adiciones en sectores específicos: Ministerio de Igualdad ($800 mil millones), Ministerio de Defensa ($748.500 millones), Policía ($304.500 millones), la ANT ($200 mil millones) y las universidades públicas ($136.686 millones).

Mientras que los recortes se registraron en el Ministerio de Hacienda ($1,6 billones), Trabajo ($1,06 billones), Educación ($137.419 millones), Vivienda ($17.200 millones) y la ADR ($160.737 millones).

Así las cosas, el funcionamiento se redujo a $308,2 billones; la deuda se mantuvo en $94,5 billones y la inversión subió a $99,8 billones.

Y las carteras con mayores recursos fueron las de Educación ($70,4 billones), Salud ($61,5 billones), Defensa y Policía ($56 billones), Hacienda ($47,5 billones) y Trabajo ($44,3 billones).

Entre los artículos nuevos se destaca el que habilita a Findeter a otorgar créditos directos, con o sin tasa compensada, a las empresas de distribución y comercialización de energía eléctrica que hayan aplicado la opción tarifaria de energía.