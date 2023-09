Ante los ojos de la justicia es inocente: Petro sobre esposa de alias Sobrino

Apenas dos días después de que se conocieran los señalamientos por el presunto ingreso de recursos del narcotráfico a su campaña en Casanare, el presidente Gustavo Petro le salió al paso a la denuncia de la unidad investigativa de Noticias Caracol.

Pese a que el responsable nacional de la Colombia Humana, Eduardo Noriega, reconoció este miércoles que “las personas encargadas de la campaña en Casanare debían tener sumo cuidado, y el partido valorará si estás personas no acataron las instrucciones sobre la financiación de la campaña”, el presidente Petro solo se pronunció después de que se cumplieran las marchas que convocó para este 27 de septiembre.

"La que cierta prensa ha denominado 'la esposa del narcotraficante', tratando de ligar abusivamente mi campaña al narcotráfico porque ella prestó 800.000 pesos a la coordinadora del Casanare, fue precluida por la justicia en la misma investigación de donde sacaron los audios de las grabaciones. Cierta prensa comete un enorme agravio contra una mujer que ante los ojos de la justicia es inocente", publicó en su cuenta de X el jefe de Estado.

Esto en respuesta al informe en el que se relata que la Dijín de la Policía investigará la campaña de Petro en el Casanare, tras el informe de Noticias Caracol sobre el papel que jugó Sandra Navarro, esposa del capo alias Sobrino.

En medio del nuevo lío que enfrenta la campaña del presidente Petro en Casanare, debido a que la esposa del narcotraficante Juan Carlos López, alias Sobrino, habría participado con supuestos aportes y apoyo logístico en la campaña, Eduardo Noriega, delegado de la campaña petrista, dijo el pasado miércoles a Blu Radio que "los audios no prueban el ingreso de recursos a la campaña".

Al respecto de esta la nota de Noticias Caracol en relación con la anterior emitida hace un par de meses en que se hablaba de la cercanía de la esposa del capo con la campaña en ese departamento, Noriega respondió: Creo que hay elementos nuevos desde la nota anterior que hay que valorar, pero en la discusión central sobre si Sandra Navarro era miembro del equipo directivo del Pacto o Colombia Humana estos nuevos elementos no varían esta posición, no formaban parte del equipo organizador de la campañas, eran unos simpatizantes".

Insistió el líder político en que "aún frente a dineros lícitos existía la directriz de que solo el gerente de la campaña los debía recibir, y si personas del nivel local se separaron de ese protocolo, deben responder frente al partido".

Afirma que en el único aporte de dinero que se evidencia en los audios "la señora ofrece pagar 700 mil pesos a una emisora y Sonia Bernal dice que nunca los pagó. (...) Los audios no prueban el ingreso de aportes en dinero o recursos a la campaña, lo que evidenció es que que en la campaña no hubo el celo suficiente, pero no puedo concluir que la campaña esté en problemas".

Y admitió Noriega en este sentido que "fue una falla subir a la señora donde estaba nuestra vicepresidenta".

Concluyó el dirigente petrista que "de los 14 mil audios escogen unos, en la conversación de dos esposos, de terceros, y es difícil asignar responsabilidades a nuestra gente ahí", aunque reconoce que habló con Sonia Bernal "porque la situación es preocupante, porque estas personas debían tener el mayor cuidado no solo por las advertencias que había, sino porque es un partido político donde hay personas que se han jugado la vida en la lucha contra el narcotráfico".

Noticias Caracol investigó 14 mil interceptaciones telefónicas de la red del narcotraficante seguido por la DEA, la Policía y la Fiscalía.

"Sandra Navarro, una de las caras más visibles y comprometidas con la campaña de Gustavo Petro a la presidencia en Casanare, es la esposa de un confeso narcotraficante. Su esposo es Juan Carlos López Macías, alias Sobrino, quien fue extraditado en el 2013. A su regreso al país continuó traficando, por eso fue capturado hace un año y condenado a 15 años de prisión", se lee en el reporte.

Según el medio, la esposa del capo se acercó y colaboró en la campaña de Gustavo Petro a la presidencia: "Y lo más grave, lo hizo por la petición de los propios directivos de la Colombia Humana en Casanare, según se escucha en los audios".