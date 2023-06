Acemi desmiente acuerdos con el ministro de Salud sobre la reforma

Dentro de las apreciaciones que hizo Acosta, también se abordó que, la reforma no resuelve los problemas del Sistema y, por el contrario, propone un modelo de atención ambiguo que puede derivar en ineficiencias y empeorar las condiciones de salud de la población. Asimismo, la confusión de funciones asignadas a los CAPS, a las Gestoras de Vida y a la Adres exponen al Sistema a un riesgo de colapso.

“Hemos pedido al gobierno una revisión integral al articulado, más que un ajuste a uno u otro aspecto, se debe analizar con cuidado, hay mucho sesgo en la sostenibilidad financiera del sistema, la no utilización de las capacidades instaladas y que este sistema que se plantea no es claro sobre cómo se desarrollarán las actividades de auditorías, red de atención, no es claro sobre la dispensación de medicamentos y demás”, puntualizó.

Cabe resaltar que, desde este tipo de agremiaciones son varias las estrategias presentadas al Gobierno Nacional para retirar dicho proyecto del Congreso. Con más de 90.000 firmas recogidas, piden elaborar uno nuevo que sí vaya acorde a las necesidades de los colombianos.