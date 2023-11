Polémica por citación de Petro solo a gobernadores electos afines

El senador Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, dijo que "el presidente Petro envía un mal mensaje al citar a la Casa de Nariño solamente a gobernadores electos que simpatizan con su proyecto político. Esta posición evidentemente genera polarización en nuestro país. El jefe de Estado debe ser garante de la unidad nacional, oyendo y atendiendo a todos los mandatarios sin discriminación alguna".

A su vez, el senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, cuestionó en la W Radio que "lo preocupante es que el presidente esté dividiendo el país y las gobernaciones entre los afines y los contrarios. Esto es grave porque su misión debe ser la de gobernar para todos, unirlos a todos. Espero que esto no sea una separación".

Y el representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, recordó que "la primera reacción del presidente Petro fue la de gobernar con todos, no hay que meter suspicacias a una reunión", por lo que afirmó que "no tiene sentido plantear que se está discriminando, creo que es una reunión con proyectos que tienen coincidencias progresistas. No le pongamos una nube gris a esta iniciativa".

El pasado 29 de octubre, día de las elecciones regionales, Petro había anunciado: "Con todos los elegidos el presidente se reunirá sin excepción para articular todas las propuestas hechas en esta campaña, para construir en común una potencia mundial de la vida, no de la muerte".