Plan de Desarrollo: plenaria en Cámara quedó sin quorum; sigue este miércoles

En la antesala del segundo debate del Plan Nacional de Desarrollo, PND, el presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, del Pacto Histórico, advirtió que el país quiere "reformas viables" y "mensajes de institucionalidad".

"Esta es una oportunidad de transmitir al país que el Congreso representa la unidad nacional. Queremos reformas viables. La población espera un mensaje de institucionalidad", dijo el parlamentario oficialista ante la plenaria del Senado.

Agregó en este sentido Barreras que "Colombia espera resultados. Nosotros en el Congreso haremos las reformas sociales con responsabilidad. Este es el único camino hacia la unidad nacional. Procedamos con la tarea y aprobemos el Plan Nacional de Desarrollo. Este Congreso tiene una responsabilidad histórica. Afuera hay un país que está esperando mensajes de responsabilidad y estabilidad. El Congreso tiene una gran responsabilidad con el PND. En este Congreso avanza la democracia".

Y sobre la invitación que hizo el pasado lunes el presidente Gustavo Petro a la movilización social en apoyo de las reformas, el directivo de la cámara alta señaló que "el corazón no funciona sólo, si lo sacamos a la bandeja de las emociones. Tenemos que conectarlo con el resto del cuerpo social que son 50 millones de colombianos. El cambio son las reformas y deben ser fruto del consenso social. No más polarización, ni radicalismos. Convocar la gente a la calle es una invitación al debate, pero bienvenido siempre el debate pacífico. Colombia no merece más violencia. Tenemos ya demasiadas violencias cruzadas. En medio de la incertidumbre, el mensaje es que en la casa de la democracia se aprobará la hoja de ruta que tanto requiere en país".

Y en su estreno en el Congreso como jefe de la cartera política, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo este martes a la prensa que el Gobierno no está pensando en una constituyente y que lo que hará es buscar aprobar las reformas voto a voto, si es caso, parlamentario por parlamentario.