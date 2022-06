Estratega de Gustavo Petro planeaba atacar a Semana tras los ‘petrovideos’

Por otra parte, en una de las evidencias recopiladas por ‘Semana’, al parecer, estaría el nombre del abogado Daniel Monroy, un joven que en varias ocasiones ha dejado en evidencia que no está conforme con la revelación de los videos.

“El ridículo que está haciendo Semana y Vicky Dávila con los vídeos ilegales es mayúsculo. Por más que los reviso no encuentro nada reprochable o ilegal. Entonces me pregunto ¿Cuál es la finalidad de publicarlos?”, se lee en una publicación en su cuenta de Twitter.

Tras la publicación realizada por ‘Semana’, el joven respondió lo siguiente en su cuenta de Twitter: “Jaja, Vicky, a mí no me tienen que pagar para hablar mal de la revista Semana, yo lo hago gratis. Es más, la Revista Semana no necesita quien hable mal de ella, uds mismos con su propaganda política disfrazada de periodismo lo hacen solitos”, dijo.