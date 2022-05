Hernández y Petro definirán la Presidencia en segunda vuelta

Tal y como lo tenían previsto las encuestas, Sergio Fajardo ocupó el cuarto lugar; sin embargo, no pudo alcanzar la votación de su consulta el pasado 13 de marzo, la cual alcanzó los 2 millones de votos. Fajardo en esta ocasión logró 886.904 votos (4,20 %). Pese a no pasar a segunda vuelta, el ex gobernador de Antioquia superó el umbral y por lo tanto tendrá derecho a la reposición de votos por parte del Estado.

En el quinto y sexto puesto respectivamente quedaron las candidaturas de John Milton Rodríguez y Enrique Gómez. Rodríguez, avalado por el partido Colombia Justa Libres, alcanzó el 1,29 % con 274.045 votos; mientras que Gómez llegó al 0,23 % con 50.438 sufragios.

Íngrid Betancourt y Luis Pérez lograron un total de 27.268 votos, que se contabilizaron como tarjetones no marcados.