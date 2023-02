Petro retorna a la plaza pública para defender su agenda de reformas

El presidente Gustavo Petro regresa este martes a su época de discursos en la plaza pública. Así lo confirmó el mismo jefe de Estado tras convocar a todas las fuerzas políticas del Pacto Histórico para que salieran a las calles a defender, según él, el paquete de reformas que se discutirán en el Congreso.

Las movilizaciones se realizarán en las principales ciudades del país pero el acto principal se realizará a las 2:00 p.m. en el frente de la Casa de Nariño en donde el mandatario dará su discurso.

Ministros, senadores oficialistas, altos consejeros, funcionarios y hasta militantes del Pacto Histórico han intensificado su activismo en los últimos días de cara a las marchas de este 14 de febrero.

“Nosotros de lo que estamos hablando es de respaldar desde las calles y principales plazas del país el programa del cambio, y a apoyar las transformaciones por las que decidimos llevar a la presidencia el primer gobierno alternativo”, dijo la senadora María José Pizarro.

En Barranquilla

Mañana la movilización en la capital del Atlántico iniciará a las 8:00 a.m. y el punto de encuentro será el Parque Esthercita Forero ubicado en la calle 74 con carrera 43.

De ese punto los partidarios del Gobierno caminarán hasta el Paseo Bolívar. Ahí se realizará una concentración. En el lugar estarán presentes algunos sindicatos, miembros del magisterio y un grupo de estudiantes de las universidades de la ciudad.

¿Presión al Congreso?

Entre los senadores y representantes a la Cámara existe una preocupación frente al precedente que podrían dejar las movilizaciones que impulsa el Gobierno Nacional.

El senador Humberto de la Calle señaló que lo que se podría estar gestando es una especie de presión de cara a la cascada de reformas que se tramitarán en el legislativo.

“Defender el derecho a manifestarse es importante pero hay un gran riesgo en que se conviertan en un mecanismo de presión para el congreso. La democracia participativa no debe erosionar en lo coercitivo”, señaló.

De igual forma el liberal Alejandro Chacón, se cuestionó si en el país se está buscando reemplazar el Estado democrático por el Estado de opinión.

“Ya no hay duda, a las calles y con la gente es que se va hacer gobierno, y será termómetro para el congreso. El 14 y 15 de febrero se verán tendencias ideológicas en las calles de Colombia, van a ser tiempos difíciles para el parlamento, sus discusiones serán más mediáticas”, puntualizó Chacón.

Frente a este tema, el senador Alberto Benavides rechazó que se esté insinuando que el llamado del presidente sea para presionar al legislativo a votar las reformas. También negó que se esté gestando una autocracia.

“La movilización sí es democrática y no es presión indebida. No se puede detener la lucha de la gente y mucho menos la socialización de las reformas que se han buscado por años. Colombia está cambiando, la democracia se expresará en la Calle”, remató. Los excandidatos Sergio Fajardo y Enrique Gómez coincidieron en que es lamentable que se invite a marchar por textos que no se conocen.