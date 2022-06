¿Gustavo Petro reconocerá los resultados de las elecciones?

“Si decimos que hay fraude es porque lo vimos, lo comprobamos. Y si lo comprobamos, hay unas acciones legales a seguir que deben evitar cualquier tipo de confrontación. Con tranquilidad se puede corregir el fraude. Obviamente son momentos tensionantes, como en cualquier elección de cualquier país. Espero que eso no pase. Siempre se lo he dicho a la cúpula de la Registraduría piensen en Colombia, no nos la vayan a llevar a una situación de peligro haciendo fraude”, advirtió.

El dirigente político, en la mañana de este martes, publicó un trino sobre este tema, declarando que un “estallido social” ocurriría en Colombia por no resolver los problemas de injusticia social y no por una amenaza de parte de su campaña.