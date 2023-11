Paso a la independencia de liberales: agridulce acogida en sectores políticos

Por su parte, el ex senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, en medio también de la deliberación este lunes de esa colectividad sobre si sale de la coalición y se va a la independencia, escribió: "Me enorgullece hacer parte de una fuerza política alternativa como ⁦el Partido Verde⁩ que no se parece ni en sus métodos ni en el contenido de sus decisiones a un Partido Liberal controlado por un patriarca como César Gaviria. Nuestro ADN es el cambio".