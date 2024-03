Partidos respaldan a Name en debate con Petro sobre el proceso constituyente

“Aquí hemos iniciado ese proceso. ¿Cuándo terminará?”, preguntó y recordó que propuso ocho temas y está abierta la discusión.

“Ocho temas que he considerado haciendo un balance entre el 91 y hoy no de mis vicisitudes coyunturales de estos días, prejuicio, hay un dicho que dice ‘el ladrón juzga por su condición’. Ayer se expresó el prejuicio, el ladrón juzga por su condición y dijeron: no, es que se va a reelegir. No, se reeligieron ellos, nosotros no. Que no, que es que se va a volver dictador, dictadores ellos, nosotros no, nosotros somos demócratas”, aseveró.

“Que es que queremos cambiar la Constitución del 91. No, si nosotros la hicimos, nosotros hicimos la Constitución del 91, pero la Constitución del 91 fue contrarreformada en dos temas fundamentales: que la educación pública iba a ser la prioridad de la inversión del Estado colombiano, eso lo quitaron y es una lamentable decisión”, dijo.