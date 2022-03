El nuevo mapa del Senado en medio de los escrutinios

En cambio, la ex concejal liberal y cristiana de Bogotá, activista provida y experta en gobierno y administración pública, Sara Castellanos, advirtió que aún no se han acabado los escrutinios: "Resalto el trabajo juicioso del Pacto en esta semana, pero aún no ha terminado escrutinio. Seguimos en la tarea".

De acuerdo con el más reciente reporte de la Registraduría, que fue el pasado 18 de marzo, la lista cerrada del Pacto Histórico pasaba de 16 curules a 19 asientos en el Senado con 2.692.999 votos (en el preconteo 2.302.847).

Los nuevos parlamentarios por esta coalición serían César Augusto Pachón Achury, Sandra Yaneth Jaimes Cruz y el líder afro Paulino Riascos. A quienes, de confirmarse el anuncio de Barreras, se sumaría Quiroga, y ya no serían 19 sino 20 curules.