Eliminar las EPS sería un error: gremios reiteran preocupación

El superintendente Nacional de Salud, Ulahy Beltrán López, en diálogo con EL HERALDO reveló cifras que muestran, según él, la falta de acceso y la “desprotección que deben enfrentar miles de usuarios afiliados a las entidades administradoras de recursos cuando acuden por citas médicas, medicamentos y tratamientos o procedimientos urgentes”. Beltrán señaló que entre enero y julio de este año, se formularon 717.913 peticiones, quejas y denuncias contra las entidades administradoras de recursos (EPS) por parte de pacientes que urgían atención.

“Esto significa que cada día se radican ante la Supersalud 3.419 quejas y denuncias de pacientes y enfermos que no encuentran acceso a los servicios ni atención digna por parte de las entidades a las que están afiliadas”, dijo el jefe del máximo órgano de vigilancia y control del sector salud en Colombia, y añadió que “son afiliados que viven la zozobra de no recibir protección en un sistema que no los asegura, no los protege y no les respeta el derecho fundamental a la salud”. Señaló que las EPS del régimen contributivo son las que más reciben quejas o denuncias por este tipo de casos. “En Colombia no hay un aseguramiento en salud confiable. Las entidades administradoras de recursos vienen decidiendo quién vive y quién muere y eso es absolutamente inaceptable