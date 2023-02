“No va a haber una rebaja general de penas”: minjusticia sobre proyecto

“Si termina su bachillerato dentro de la cárcel, si aprende un oficio, si hace un curso dentro de la cárcel, si trabaja en la cárcel, pueda recibir algunos beneficios para que conserve sus nexos con su familia, para que contribuya con su familia, para que pueda reparar a las víctimas y también para que se vaya reparando para cuando vuelva a insertarse a la sociedad”, señaló.

A continuación, el líder de cartera se refirió al “premio” de 72 horas que reciben los privados de la libertad y cómo desea mantener en el tiempo esta estrategia.

“Permisos de 72 horas. Eso ya existe, ¿para todo el mundo? No. (...) Pero para otros delitos, una vez que se ha pagado una parte de la pena, existe la posibilidad de comenzar a tener permisos de 72 horas. ¿Qué sentido tiene eso? Que la persona condenada a prisión no pierda sus nexos con su familia, que pueda verlos de vez en cuando. Si sale 72 horas y no vuelve, por supuesto que pierde el beneficio y entra otra vez a un sistema penitenciario duro. La experiencia nos indica que las personas que actualmente tienen permiso de 72 horas, casi siempre vuelven a la cárcel; es decir, no es problemático. Pero ese es apenas uno de los beneficios, hay otros”, rectificó.