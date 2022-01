MOE enciende alerta por falta de claridad en la cifra de cédulas inscritas

El coordinador del observatorio político electoral de la MOE Mauricio Vela explicó a EL HERALDO que a siete semanas de las elecciones al Congreso, aún no hay claridad sobre las cifras totales de cédulas inscritas, por lo que no se ha establecido el censo oficial para los comicios legislativos.

El economista y politólogo manifestó su preocupación, pues según comenta, en la plataforma se observan estadísticas diferentes a las entregadas en el comunicado de prensa de la Registraduría Nacional.

“Solo hasta diciembre tuvimos acceso a la plataforma para poder observar la inscripción de cédulas por puesto, sin embargo, hemos constatado que el consolidado que se encuentra allí en esa plataforma, es muy distinto al de dos millones seiscientos más o menos, que dieron en el comunicado la Registraduría”, señaló.

Agrega que debido a múltiples razones, las cifras en la plataforma se han ido actualizando, de ahí que, hoy día no exista un total de cédulas habilitadas para votar “(…) Es decir no se tiene un censo electoral actualizado y no sabemos cuántos son. Eso tiene efecto en lo que son los anticipos a campañas, porque estos se calculan con el censo electoral”.