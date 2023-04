Ya hay fechas para moción de censura contra Canciller y Mindefensa

El primero en presentarse será el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, quien fue citado para el próximo miércoles 12 de abril, y a partir de las 2:00 de la tarde, será sometido a dicho debate, luego de haber incumplido en nueve oportunidades los requerimientos que había hecho a la Cámara de Representantes en materia de control político.

Entre los principales temas a tratar, están los polémicos nombramientos de embajadores y cónsules que ha efectuado el Gobierno de Gustavo Petro.

La representante a la Cámara, Erika Sánchez, quien ha cuestionado fuertemente el incumplimiento del canciller Leiva, aseguró que, hay una serie de situaciones al interior de la administración de la Cancillería que el país desconoce.

(Lea aquí también: “Las reformas de Petro llevarán al país a un estado de estatización”)

“Vemos con preocupación que los 7 millones de colombianos que hay en el exterior no se sienten representados por la Cancillería, no se les están atendiendo todas las actividades que están demandando porque el canciller se está dedicando a ser un gestor de paz y no está organizando su casa”, cuestionó la representante.

Asimismo sostuvo que en los pecados del canciller Leyva están los nombramientos de personas en embajadas y consulados que no cumplen con los requisitos, corresponden a designaciones netamente políticas, y son amigos cercanos a la familia presidencial.