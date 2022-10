Cambio Radical y Centro Democrático radican moción de censura contra Minminas

Por su parte, Miguel Polo Polo, de las negritudes, señaló que esta citación, que podría concluir, si logran mayorías entre las casi dos centenas de representantes a la Cámara, con el retiro de Vélez Torres del cargo, "debe nacer de todo el pueblo colombiano porque la ministra no está capacitada para el cargo, que vaya a dar clases en la Facultad de Ciencias Humanas. Pero nos va a poner a importar gas de la dictadura venezolana y esa infraestructura cuesta medio billón de pesos. Vamos a pedir a todas las bancadas que nos acompañen en esta moción de censura y el 29 de octubre vamos a salir a las calles para sacar a la ministra del cargo".

Y Christian Garcés, del Centro Democrático, cuestionó que el pasado martes, en la presentación del presupuesto de las regalías, "los congresistas les pidieron al Ministerio de Minas que explicaran el proyecto pero no se presentó la ministra y el viceministro dijo que se había acabado de posesionar y no podía dar explicaciones. No es posible que no haya una persona técnica que pueda presentar la proyección de la inversión de las regalías en ese ministerio".