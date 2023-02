“Nunca he asesorado a Nicolás Maduro en temas electorales”: Guillermo Reyes

Las afirmaciones de la senadora Piedad Córdoba se dieron en el momento en que defendía la democracia en Venezuela y mencionó que Guillermo Reyes, como asesor electoral, no permitiría que hubiese corrupción en los comicios del vecino país.

“Conozco a Guillermo (Reyes) hace mucho tiempo. Varias veces, en las elecciones, me encontré con Guillermo allá. Asesoraba al sistema electoral y siempre ha estado asesorándolo en ese tema. No creo que Guillermo se preste para que haya unas elecciones tramposas. Es más, no resiste el más mínimo análisis aquí cuando se las roban (las elecciones) desde la Registraduría. Allá es imposible robarse las elecciones. Imposible”, dijo a 'Semana'.