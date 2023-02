Minsalud aseguró que si no se aprueba su reforma el sistema “se desploma”

La ministra añade que los costos de los que se habla no son por la reforma sino compromisos que "el Estado colombiano tiene que asumir porque son deudas históricas con el derecho fundamental de la salud", lo que incluye la formación profesional, la formalización laboral y el mantenimiento de la infraestructura de los hospitales públicos.

"Lo que va a hacer el Gobierno, evidentemente es, en estos cuatro años, proyectar los recursos que más pueda para avanzar en este atraso de tres décadas que lleva el Estado colombiano, pero esto se tendría que hacer con o sin reforma, no son costos fiscales de la misma", añade.

La ministra también asegura que no es cierto que para llevar atención primaria en salud a todos los rincones del país se esté pensando en traer médicos del exterior dado que en Colombia no hay los suficientes.

"No, eso no tiene ninguna consideración. Nosotros no hemos pensado (eso); en ningún momento este proyecto de ley considera que se deba traerse médicos extranjeros", afirma.