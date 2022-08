Minorías y mujeres trazan ruta para creación del Minigualdad

Sobre la agenda de género Robledo señaló que los datos recientes de la Cepal y el reciente estudio de Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia demuestran que la mayor condición de pobreza está en las mujeres, en especial en las jefas de hogar que en Colombia son cerca del 40 % y las mujeres los pueblos indígenas, comunidades afro y rom. “Entonces lograr la autonomía económica es fundamental para un país como el nuestro que no solo tiene que ver con el acceder a un trabajo digno, sino también lo que yo he llamado en mi trabajo, la revolución en casa, es decir el reconocimiento al aporte que las mujeres hacemos al trabajo de cuidado en casa que es un trabajo no reconocido y desproporcionado”.

Agregó que uno de los retos atados que tendría el gobierno electo para contribuir con la autonomía económica de las mujeres es el sistema nacional de cuidado.

Frente a este tema la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, por el partido Dignidad, explicó a EL HERALDO los dos principales retos de la agenda feminista en el nuevo Congreso de la República.

Agregó: “Uno de los puntos prioritarios será el sistema nacional de cuidado. Uno cree que las mujeres que están en la casa lavando, planchando y cocinando son necesariamente mujeres mayores, pero resulta que la mayoría de las mujeres que ni estudian ni trabajan son mujeres jóvenes”.