“No es excarcelación sino resocialización”: minjusticia defiende proyecto

“El ministro de Justicia, Néstor Osuna, plantea que a unos delincuentes le van a bajar la apena y a otros a casa por cárcel, lo cual es impunidad plena, mientras que los delitos menores como: raponeros, ladrones, extorsionadores, etc, podrían salir de prisión, lo cual pienso que es impunidad. Y si el Gobierno no puede con unos apartamenteros sencillamente no lo hará con el ELN”, explicó la burgomaestre.

En respuesta, el ministro Osuna reiteró que no existe impunidad en los artículos de la propuesta y que esta no se trata de excarcelación, sino de tratar de recuperar a las víctimas y victimarios de a poco.

“No es que uno tenga una idea y por una carta entonces no va a persistir. El Congreso es el que decide”, agregó.