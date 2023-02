“Fueron notificadas vía telefónica”: Laura Sarabia sobre salida de ministras

Por su parte la exministra de Deporte, María Isabel Urrutia comentó que: “Nunca me dijeron nada, me avisaron que había una rueda de prensa, pero que no podía estar porque ya no era ministra. Esa fue la historia; no era la forma, porque he hecho mi trabajo”.

Señaló que no es cierto que Sarabia le haya anunciado la decisión vía telefónica y comentó que solo al llegar al Palacio de Nariño, minutos antes de la intervención del presidente, se enteró de la determinación.

Frente a ello la senadora Paloma Valencia comentó que: “A las dos ministras mujeres las sacaron comunicándoles en la propia alocución. Es una gran falta de respeto. ¿Se debe a que son mujeres?”