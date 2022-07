Los rostros del Atlántico en el Congreso

El representante Escaf sostuvo que la informalidad laboral y el hambre también estarán en la lista de prioridades en el Congreso, “así como proyectos para apoyar a las mujeres cabezas de familia que deben sacar adelante a sus hogares”.

El senador Carlos Meisel también indicó que otro de los temas prioritarios en su agenda es el aeropuerto: “Yo no pierdo la fe en que se retome la discusión del aeropuerto entre Barranquilla y Cartagena. Eso ayudaría mucho a potencializar nuestra ciudad en todo sentido. Y no nos digamos mentiras, el actual aeropuerto no es lo que se merece la ciudad”.

El senador Pedro Flórez, por su parte, sostuvo: “Es necesario asegurar proyectos sociales y de inversión en el Plan Nacional de Desarrollo, así como impulsar el fortalecimiento de la universidad pública y el desarrollo agroindustrial”.