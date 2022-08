Los retos ambientales del gobierno entrante

Para Rodríguez, catedrático de desarrollo sostenible y ex decano de ciencias de la Universidad de los Andes, “suspender la exploración de petróleo y combustibles fósiles —como ha anunciado Petro— es un error monumental, porque se confunden dos temas: uno es que hay que descarbonizar la economía, hacer la transición energética, pero esa agenda en Colombia es muy diferente a la de los países desarrollados, porque la producción hidroeléctrica del país representa el 80 % de la generación eléctrica en épocas de invierno y el 70 % en épocas secas, y eso no es así en la mayor parte del mundo, en donde la generación es termoeléctrica, de carbón, y es causa fundamental de la emisión de gases de efecto invernadero en China, India y EE. UU.”.

No obstante, admite que Colombia debe hacer una transición hacia energías no convencionales como la eólica y la fotovoltaica, “de hecho el gobierno de Duque hizo un gran salto en ese campo y obviamente tiene que depender menos de la conjunción de carbón y petróleo, pero eso es distinto a no explorar petróleo y carbón para la exportación, porque si usted deja de exportar eso no tiene ningún efecto en la emisión de gases efecto invernadero a nivel mundial, ya que si Colombia deja de suplir una demanda a través de su oferta pues otros países lo hacen”.

Prieto, fundador del Movimiento Ambientalista Colombiano, entre tanto, destaca como aspecto positivo el hecho de que el gobierno de Petro encuentra un aumento de la capacidad instalada en el país en energías renovables no convencionales, que se multiplicó por 100, “pero llamo la atención en que se hace mucho énfasis en los proyectos eólicos y fotovoltaicos, pero ojalá miren los de energía geotérmica, porque desarrollarla en nuestro país es necesario: tenemos una capacidad instalada que puede llegar hasta 2,1 gigavatios”.

Y añade que se hace necesaria la apuesta de “ir visualizando una ruta para desarrollos de energía nuclear en nuestro país con miras al 2050, involucrarnos en la matriz de generación, particularmente para minireactores y reactores de corta generación: la energía nuclear ha cambiado tanto en el mundo que en este momento es considerada una energía verde, y si no se quiere seguir explorando gas hay que pensar de dónde sacar recursos energéticos para reemplazar, porque más de 30 millones de personas en Colombia usamos gas domiciliario y es el kilovatio hora más barato”.