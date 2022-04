“Lo que le preocupa a la gente es el billete”: Rodolfo Hernández

Este lunes el candidato presidencial del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción Rodolfo Hernández indicó que las personas en el país están preocupadas “por solucionar lo del día”.

Además comentó que uno de sus principios será la lucha ejemplar en contra de la corrupción.

“Lo que más le preocupa a la gente es el billete, es la economía, y que lo que se consiga con el trabajo alcance para que su familia viva bien”.

Agregó que otra de las preocupaciones de la gente es que “no le roben lo que trabajó tan duro; es decir que haya seguridad y no haya perdón para la corrupción”.

El candidato manifestó que existe en su contra una campaña de invisibilización.

“Para salirse con la suya me quieren callar, pero no lo voy a permitir y sé que somos millones los que vamos a usar nuestros votos para no permitir que nos vuelva a joder. No se dejen”, comentó.

Cuestionó: después de dejarnos sin trabajado, ahora nos dicen que van a crear más trabajo. Después de décadas de corrupción ahora nos dicen que van a terminar con ella (...) no quiero ser espectador de este desastre”.

Hernández en los últimos días ha publicado varios videos en sus redes sociales sobre temas relacionados a su campaña a la presidencia de la República. Desde el equipo de comunicaciones del candidato explicaron a EL HERALDO que la poca presencia del candidato en escenarios públicos en las últimas semanas se debió “a una agenda cargada de trabajo audiovisual para sus redes sociales”.