Exempleada de Laura Sarabia denuncia que vivió pesadilla por supuesto robo

La información, que la dio a conocer la revista Semana, indica que la mujer de 51 años fue sometida a un polígrafo el pasado 30 de enero de este año, para interrogarla sobre un dinero en efectivo que se había perdido en la residencia de la jefa de Despacho. El hecho se habría presentado en un edificio adscrito a la Presidencia cercano a la Casa de Nariño.

“Me preguntaron acerca de la maleta, si yo había tomado el dinero. Que si yo tenía cómplices, que si yo le había entregado eso a alguien más, que para dónde había cogido, que a qué horas salía (...). No sabía qué contenía esa maleta porque a mí nunca me dijeron, o sea, la maleta era la del viaje que ella había hecho a Boyacá”, se lee en el informe del medio nacional sobre el caso.

“Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir (...). Me hicieron el polígrafo y me dijeron: ‘Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted’”.

En el artículo, Meza detalla que la acusaron de ladrona y mentirosa y que iba a la cárcel. “Que me iban a llevar para hacer un allanamiento en mi casa. Me decían: ‘¿A usted quién le dice que nosotros en este momento no estamos allanando la casa de toda su familia, de sus hermanos y todos los que estén allá?’. Me preguntaron: ‘¿Dónde está su mamá?’. Les dije: la dejé en el apartamento. Me respondieron: ‘No, usted es una mentirosa, su mamá no está ahí’”, agregó.

Meza relata fue sometida a polígrafo en tres oportunidades y que fueron tres hombres los que le estuvieron preguntando durante aproximadamente cuatro horas en el edificio mencionado.

“No me pidieron nada en ningún momento. Ni cédula. Pasamos derecho, me llevaron a un sótano donde está lo de poligrafía. Llevaba mi cédula, pero no firmé nada, ningún registro. Cuando estaba en el sótano, me sentí secuestrada, aturdida, ahogada, esperando a que me hicieran el polígrafo”.

“Me quitaron el teléfono (...). Me decían: ‘Usted es una ladrona, mentirosa, de aquí va derechito a la cárcel’.

Luego recibió un mensaje de la funcionaria despidiéndola de su trabajo: “Al final, concluimos con Andrés que lo mejor es liquidarte y pagarte lo que te debíamos para que también puedas buscar trabajo. Lo sentimos mucho, Mary, porque sabes que te tenemos aprecio, pero, por favor, entiéndenos que sin saber qué fue lo que pasó no podríamos estar tranquilos. Y, como te decía, tampoco queremos ser injustos contigo”.

Ante la publicación del medio nacional, Sarabia trinó en su cuenta de Twitter, asegurando que fue víctima de robo y que ya realizó la denuncia ante la Fiscalía.

“Mi familia y yo fuimos víctimas de un robo. La Fiscalía investiga como responsable a quien dio la versión a Semana. La jefatura de protección presidencial y la Sijín actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley”, se lee en el trino.

Y aunque la funcionaria denunció el robo de $30 millones, la exniñera dijo: “El policía me saca al pasillo y me dice: ‘Es que aquí no estamos hablando de 100 pesos, estamos hablando de 150 millones de pesos que usted se robó. Diga dónde los tiene’”