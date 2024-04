Las alertas de la oposición durante trámite de la reforma pensional de Petro

En el marco del segundo debate este miércoles de la reforma pensional en la plenaria del Senado, la oposición ha hecho advertencias alrededor de que la edad de pensión se aumentará, que los trabajadores no podrán escoger dónde cotizar, que el Gobierno usará a su antojo los ahorros de los ciudadanos y que el oficialismo no ha dejado pasar las proposiciones de los otros partidos.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, cuestionó: "Aquí no pueden pretender que uno no presente proposiciones, porque el Gobierno avala unas y no le gustan las otras. Las demás no se discuten ni se leen y simplemente se eliminan”.

Entre tanto, su copartidario, Miguel Uribe, pidió no votar en bloque: “Pedimos que los artículos se voten individualmente, porque tenemos proposiciones concretas, como que el umbral sea un salario mínimo, otros senadores piden que sea el 1,5 y otros el 2, así que no corramos, esta reforma no se puede pupitrear”.

A su vez, la senadora Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres, señaló: “Lo que buscamos es que el mayor número de trabajadores en este caso informales, trabajadores independientes o dependientes de tiempo parcial, puedan cotizar por días y no solo por semanas”.

Y el senador uribista Honorio Henríquez planteó: "Proponemos que la persona tenga la libertad, que sea voluntaria e independiente, para que pueda aumentar el ingreso base de cotización a través de un ahorro”.