“Este no será el gobierno que se ‘abudinee’ los recursos de la conectividad”

Después del escándalo, Karen Abudinen, quien fue relevada del cargo en su momento, llevó ante la justicia a los congresistas por el mal uso de su apellido al relacionarlo con robo. La misma Real Academia Española (RAE) relacionó los términos ‘abudinar’ y ‘abudinear’ con ‘robar’ y ‘estafar’.

“Las consecuencias de caducarle a la UT Centros Poblados, quienes falsificaron las garantías para apoderarse de un contrato con mentiras, no puede ser el matoneo digital al que me han sometido en las últimas horas. Caduqué, embargué y expliqué… ¿Imaginan el daño que les hacen a los miembros de mi familia entre los que hay menores de edad? ¿Son las redes sociales las que sentencian en Colombia? ¿Este es el resultado de actuar en contra de los corruptos?”, dijo la ex funcionaria en Twitter en el momento.

La RAE, en la misma semana, respondió en la misma red social que los términos mencionados no habían sido aceptados como nuevas palabras.