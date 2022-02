“En ninguna parte del audio se dice que voy a comprar 70 mil votos”: Acuña

Luego de que el abogado Miguel Ángel Del Rio, actual apoderado de la defensa de Aida Merlano, filtrara un audio en donde el candidato y actual senador Laureano Acuña habla de una supuesta compra de votos en el departamento del Atlántico, a través de un comunicado Acuña aseguró que “se ponen palabras que no he dicho”, debido a que en el audio no se menciona que ha comprado votos.

“Además, afirma que voy a comprar 70 mil votos, donde por ninguna parte del audio eso dicen mis palabras o se menciona ese delito de corrupción”, indicó el senador.