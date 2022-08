Polémica por incongruencia de fechas de visita de Petro a Caño Cristales

Sin embargo el diario regional El Colombiano señaló que dicho viaje no habría sido en días recientes y sino que correspondería a una visita realizada el pasado 17 de julio. Por lo que no explicaría los 5 días en los que el mandatario electo no tuvo agenda pública.

“Fuentes del departamento del Meta, la Alcaldía de Villavicencio y dos guías turísticos de Caño Cristales le precisaron a El Colombiano que la visita de Petro a ese lugar fue el domingo 17 de julio y no el martes y miércoles de esta semana Además, la visita en julio quedó en evidencia porque uno de los tenientes de la Policía Nacional encargados de la seguridad de Petro se tomó una foto junto a él, y varios compañeros, y la difundió el mes pasado. Esa escena quedó registrada en el video que publicó Petro este jueves, en el que se le ve con las mismas prendas que portaba en la foto que compartió el uniformado en su momento en sus redes sociales”.