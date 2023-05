La Ley del Montes | Petro y el Eln, ¿al fin qué?

El Eln no se debe “delicar” cada vez que alguien les diga la verdad, sea Petro o cualquier otra persona. Para que no les digan “traquetos” deben dejar de “traquetear”. Para que no les digan secuestradores, deben dejar de secuestrar. Para que no les digan extorsionistas, deben dejar de extorsionar. Lo que no pueden pretender es comportarse como criminales y exigir que no los llamen criminales. Tiene razón Petro cuando afirma que una cosa era el Eln del cura Camilo Torres y otra muy distinta el Eln de Antonio García y el Coce.

Este grupo guerrillero no tiene nada que ver con aquel, lo único en común que tienen es la bandera, como bien lo dijo Petro. En conversación que sostuve con el expresidente Iván Duque para La Ley del Montes de Telecaribe, el exmandatario afirmó que la mayor dificultad que tiene negociar con ese grupo insurgente es que “cada quien hace lo que le da la gana”, como ocurre con la ‘Dinal’, el ‘Coce’, entre otros mandos que lo conforman. De manera que el propio Eln también deber ordenar muy bien la casa si quiere llevar a feliz término está negociación con el gobierno de Petro.