La Ley del Montes | Petro recargado

José Antonio Ocampo goza de un enorme prestigio nacional e internacional. Su voz es escuchada con atención en todos los escenarios. Por esa razón Petro lo nombró ministro de Hacienda. Y por esa misma razón –¡oh paradoja!– lo sacó del ministerio. Petro quiere ahora un ministro más obediente, que cuestione menos sus decisiones y cumpla con sumisión sus órdenes.

Ocampo sabía muy bien que la ambiciosa agenda social del Petro no tiene forma razonable, ni responsable, de cumplirse. Ricardo Bonilla, el nuevo ministro de Hacienda, puede que piense lo mismo que Ocampo, pero no se lo va a decir a Petro. Por eso ahora Petro prefiere a Bonilla y no a Ocampo.

Lo mismo pasó en Agricultura: Cecilia López tiene el prestigio y la hoja de vida suficiente para decirle no a Petro, mientras que Jhenifer Mojica, la nueva ministra, ni tiene la experiencia, ni la hoja de vida para hacerlo. Pero a diferencia de López, Mojica sí cree que la tierra hay que arrebatársela a quienes la tienen, sea al precio que sea. Lo mismo piensa Petro. Expropiación no es una palabra que los asuste. Mientras Mojica representa la “línea dura”, en lo que tiene que ver con la obtención de la tierra, López encarnaba la “línea blanda”. En su propósito de “agudizar las contradicciones” y atizar el conflicto, Petro prefiere a Mojica y no a López.