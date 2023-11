La Ley del Montes | ¿Petro pide cacao?

Aunque no trascendieron los detalles del encuentro, el solo hecho de que se hubiera llevado a cabo un año y tres meses después de que Petro iniciara su gobierno tuvo buen recibo por parte de los colombianos, en especial de quienes integran el sector productivo. Es bueno que el presidente entre en razón y entienda que los enemigos del país no son “los ricos”, sino todos aquellos que desde la ilegalidad atentan a diario contra los hogares del país y contra la economía nacional.

Llamó la atención –sin embargo– la ausencia de líderes empresariales de la región Caribe –que aporta cifras muy importantes al PIB– así como de Antioquia, en especial quienes hacen parte del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), y también fue notoria la ausencia de representantes del Grupo Gilinski. Es de suponer que dicho encuentro se llevará a cabo en una nueva oportunidad –ojalá no muy lejana– y en desarrollo de lo que Petro ha llamado “un gran acuerdo nacional”.

Pero el encuentro con varios de los líderes empresariales más connotados del país no fue el único de trascendencia que tuvo Petro en la semana que termina. También se reunió una vez más con el expresidente Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático (CD), partido opositor al Gobierno, al igual que Cambio Radical, a quienes no invitó al encuentro en la Casa de Nariño. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, al igual que varios congresistas de ese partido, no fueron tenidos en cuenta, pese a que también tienen la condición de “opositores”. ¿El gran acuerdo nacional es con unos políticos sí y con otros no? Es de esperar que los líderes de Cambio Radical también sean invitados a “un tintico” en la Casa de Nariño con Petro. De no hacerlo, ese “gran acuerdo nacional”, anunciado con tantos bombos y platillos, estaría cojo.

Uribe habló de la cita con Petro en la Casa de Nariño, tratando de salirles al paso a las voces que desde su propio partido reprocharon su encuentro con el presidente: “Anoche no hubo un diálogo –declaró Uribe–. Hubo un debate franco, claro, de discusiones argumentales, un debate intenso en buen lenguaje”.

¿Qué busca “el nuevo Petro” con sus reuniones tanto con los “cacaos”, como con uno de sus opositores más radicales? ¿Qué hay detrás de dichos encuentros?