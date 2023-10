La Ley del Montes | ¿Petro participa en política?

Si a Petro no le gustara que desde las cuentas de la Presidencia de la República promuevan la candidatura de Gustavo Bolívar ya lo hubiera expresado de forma contundente y sin titubeos. No lo ha hecho. Su silencio resulta cómplice en estos momentos. ¿Qué hacen las cuentas de la Casa de Nariño promoviendo las bondades de la Bogotá Humana en plena campaña electoral? ¿Que hacen las cuentas de la Presidencia de la República promoviendo el regreso del “cambio” a Bogotá? ¿El “cambio” que volverá a Bogotá –según las cuentas de la Presidencia– es el mismo “cambio” que Petro ofreció al país? Obviamente que se trata del desarrollo de una estrategia electoral ejecutada desde la Casa de Nariño y es el presidente Petro quien debe garantizar que ello no ocurra. Petro debe brindar plenas garantías a todos los aspirantes al Palacio Liévano, no solo a Gustavo Bolívar. El mutismo de Petro es sospechoso y peligroso para la democracia. Punto. Es Petro quien debe dar explicaciones, no el CNE que está cumpliendo con sus funciones.