La Ley del Montes | Mala salud

La ministra Corcho no puede hacer todo lo que hace si no cuenta con el pleno respaldo de Gustavo Petro, su jefe. Si Petro no estuviera de acuerdo con el proceder de su ministra ya la habría sacado del gabinete. Punto.

Corcho hace lo que hace porque Petro la autoriza. ¿Qué ocurre? Que Petro pretende asumir el papel del bueno de la película –cuando se reúne con los jefes de los partidos y se muestra dispuesto a acoger sus proposiciones– mientras deja que Corcho sea la villana. Para decirlo en plata blanca: quien en realidad excluyó la mayoría de las 133 proposiciones fue Petro, no Corcho, aunque el agua sucia le caiga a la ministra. Otro caso: Alejandro Gaviria salió del gabinete, no por cuenta de Corcho sino de Petro, quien dirimió el conflicto de sus dos ministros –Corcho y Gaviria– a favor de la primera. Con la salida de Gaviria, el Gobierno perdió no solo una voz autorizada en materia de salud, sino un funcionario escuchado con respeto por sectores distintos a la izquierda radical, que son los que están jugados a fondo con Corcho, como sucede con las organizaciones sindicales.