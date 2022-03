La ley del Montes | ¡Está en juego la democracia!

Desde que se posesionó en noviembre de 2019, ante la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo absoluto sigilo y sin que su antecesor, Juan Carlos Galindo, hubiera terminado su periodo, el registrador Alexander Vega ha sido protagonista de múltiples escándalos.

Aún se recuerda su controversia con el director del Dane relacionada con la existencia de “cinco millones de colombianos” que no aparecen en el Censo Nacional. Vega sostiene que somos 55 millones de colombianos y no 50, como dice el Dane. Pero hay otras denuncias mucho más graves y delicadas sobre la conducta de Alexander Vega, ex magistrado y ex presidente del CNE.

El ex candidato a la Gobernación de Antioquia Andrés Guerra Hoyos lo señala de haberle pedido 1.200 millones de pesos –como “mensajero” del entonces magistrado del CNE Marco Emilio Hincapié– a cambio de revisar unos escrutinios que Guerra estaba denunciando, pues por cuenta de esos votos había perdido su curul al Senado como aspirante del partido de La U.

Pese a la grave denuncia, sobre hechos ocurridos en 2010, el suceso no ha tenido mayores repercusiones ante las autoridades competentes.

¿Cómo así que el hoy registrador Nacional aparece mencionado en un oscuro episodio por un supuesto cobro para favorecer a un aspirante al Senado? ¿En qué terminó esa investigación? ¿Terminó esa investigación? ¿Ese Alexander Vega mencionado en ese escabroso episodio es el mismo que está al frente de la Registraduría Nacional? ¿En sus manos está nuestra democracia? ¿Podemos confiar los colombianos en alguien con semejante mácula? Por el bien del país es necesario que Vega dé explicaciones certeras, claras y contundentes sobre este episodio que lo involucra directamente.

Guerra Hoyos jamás ha rectificado sus afirmaciones. Todo lo contrario: siempre se ratifica sobre su grave denuncia.