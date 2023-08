La ley del Montes | El ‘rey’ de la puntualidad

Si la decisión de Petro es la de no asistir a foros, congresos y asambleas gremiales, porque considera que no tiene nada que decirles a sus asistentes y porque tampoco le importa escuchar lo que le quieren decir, entonces que no lo vuelvan a invitar. Punto. No tiene sentido convocar a la casa a quien no tiene ningún interés en asistir. Si bien es cierto que Petro no está obligado a estar presente en todos los eventos gremiales que se celebran en el país, no es menos cierto que –como presidente de la República– debería tener gestos de elemental cortesía con quienes esperan contar con su presencia. Un congreso gremial se celebra cada año, no son eventos semanales.

Y por esa razón, es también una muy buena oportunidad para que el presidente de la República “tire orejas” y “eche línea” sobre sus políticas de gobierno, que es lo que han hecho todos los antecesores de Petro. Después de los constantes desaires por parte del presidente de la República, es bastante probable que a los gremios no les estén quedando ganas de invitarlo a sus congresos y asambleas anuales. El problema es que si no lo invitan, entonces el presidente puede pensar que los “ricos y esclavistas” del país lo marginan y lo discriminan, que es lo mismo que pensaba cuando no era presidente.