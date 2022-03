La ley del Montes | El poder de Gaviria

Luego de que Germán Vargas Lleras manifestara que no aspiraría de nuevo a la Presidencia, los militantes de Cambio Radical en su gran mayoría se disponen a llegar a las huestes de ‘Fico’ Gutiérrez. Con Petro tienen serias y profundas diferencias no solo ideológicas, sino sobre el manejo de los asuntos del Estado, lo que hace casi imposible cualquier acercamiento.

“Nosotros somos defensores de la democracia y nada ni nadie que la ponga en peligro podrá contar con nuestro respaldo”, me dijo un senador de Cambio Radical recién elegido. Al igual que la gran mayoría de los colombianos, los congresistas de Cambio Radical consideran que el escenario que quedó montado después del 13 de marzo fue el de Petro vs ‘Fico’. No hay espacio para nadie más. Y en ese sentido, sus votos estarán al lado del ex alcalde de Medellín.

Todos llegarán en compañía de Álex Char, quien compitió con ‘Fico’ por la candidatura presidencial dentro del Equipo por Colombia. Lo propio hará David Barguil, del Partido Conservador, y Dilian Francisca Toro, del Partido de La U.