“La gente en los barrios busca más oportunidades”: Carlos Acosta

Acosta Juliao explicó que durante el último mes ha realizado más de 45 visitas para escuchar a líderes, madres cabeza de hogar y vecinos.

Señaló que en ocasiones las personas en los barrios, en donde los parques se construyeron, lo recuerdan y agradecen por su gestión.

“Así como me encuentro con personas que me recuerdan y también hay personas que no me conocen porque mi labor siempre fue detrás de cámara. Mi labor era 24/7 detrás del líder para tratar el mejor parque posible para la ciudad. Nunca mi intención era resaltar o venderme, mi relación siempre fue muy íntima con la gente”.