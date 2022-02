Juan Fernando Cristo no será candidato en la coalición Centro Esperanza

En su comunicado publicado a través de su red social de Twitter, realizó un llamado a la unidad tras las recientes polémicas en el interior de la coalición por la salida de la candidata de Verde Oxígeno Ingrid Betancourt.

“Colombia necesita unirse para transformarse. Hemos tenido dificultades. Las últimas semanas no han sido fáciles pero insistimos en el camino porque la Coalición ya no nos pertenece a nosotros. Es de todos los colombianos y no podemos sacrificarla por intereses individuales o por egos y vanidades”, señaló

El líder del movimiento En Marcha resaltó que anunció que seguirá defendiendo la propuesta de construir un país “sin privilegios y un Estado para todos los colombianos, no para unos cuantos”.

“A partir de este momento, seré soldado incondicional de esta causa”, dijo.